الكويت 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر29 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5850 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر364 مليون سهم تمت عبر 12875 صفقة نقدية بقيمة 50 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر13 نقطة ليبلغ مستوى 61ر4737 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر280 مليون سهم تمت عبر 7928 صفقة نقدية بقيمة 8ر19 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 19ر6410 نقاط بنسبة صعود بلغت 57ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر83 مليون سهم تمت عبر 4947 صفقة بقيمة 2ر30 مليون دينار.// انتهى //13:32ت م0089