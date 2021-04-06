القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واستعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية للملكية الفكرية، غدًا عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.وأوضحت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت في تصريح لها اليوم أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من البنود منها: إطلاق آلية عمل اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي اللجان المنبثقة عن اللجنة الفنية للملكية الفكرية، مشيرة إلى مناقشة المرئيات والمقترحات التي وردت من الدول العربية حول مهام اللجان الفرعية واعتمادها بصورة نهائية للبدء فوراً في تفعيل عمل هذه اللجان.وأفادت بأن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية "مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة".// انتهى //13:33ت م0090