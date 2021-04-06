المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسقدّم مركز العيون بمستشفى أحد العام خدماته لـ 772 مستفيداً خلال المدة من 21 حتى 25مارس 2021م .وأوضحت صحة المدينة المنورة أن إجمالي عدد المراجعين للمركز في العيادات الأولية بلغ 182 مراجعاً, منهم 73 مراجعا لحالات الليزر, و 86 مراجعا لحالات إبر العين ، فيما آُجري 29 عملية خلال المدة نفسها.وأبانت صحة المدينة المنورة أن عيادات العيون الخاصة بالأطفال استقبلت 112 طفلا إلى جانب 10 أطفال خدج , وسجّلت عيادات المياه الزرقاء مراجعة 81 مراجعة ,كما جرى الكشف على 49 مريضا لتجميل الجفون وكذلك بلغ عدد مراجعي عيادات الشبكية 127 مراجعا. ‏// انتهى //13:33ت م0091