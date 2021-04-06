عام / 772 مستفيداً من خدمات مركز العيون بمستشفى أحد العام
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
قدّم مركز العيون بمستشفى أحد العام خدماته لـ 772 مستفيداً خلال المدة من 21 حتى 25مارس 2021م .
وأوضحت صحة المدينة المنورة أن إجمالي عدد المراجعين للمركز في العيادات الأولية بلغ 182 مراجعاً, منهم 73 مراجعا لحالات الليزر, و 86 مراجعا لحالات إبر العين ، فيما آُجري 29 عملية خلال المدة نفسها.
وأبانت صحة المدينة المنورة أن عيادات العيون الخاصة بالأطفال استقبلت 112 طفلا إلى جانب 10 أطفال خدج , وسجّلت عيادات المياه الزرقاء مراجعة 81 مراجعة ,كما جرى الكشف على 49 مريضا لتجميل الجفون وكذلك بلغ عدد مراجعي عيادات الشبكية 127 مراجعا.
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13:33ت م
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