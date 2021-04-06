أبوظبي 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1988 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 474,136 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,516 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 458,885 حالة .// انتهى //13:34ت م0093