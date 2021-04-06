الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسعقدت لجنة القوانين التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعها الثاني، عبر الاتصال المرئي .وجاء عقد الاجتماع استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, بأن تقوم اللجان الوزارية المختصة بدراسة القوانين والأنظمة التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين إلزامية.وجرى خلال الاجتماع استكمال مناقشة قانون نظام الوكالات التجارية الموحد بدول مجلس التعاون، بهدف الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.// انتهى //13:37ت م0094