الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة المهندس محمد بن علي محنشي وأعضاء مجلس الإدارة.واستمع سموه إلى نبذة عن الخطة الإستراتيجية للجمعية وأهدافها التوعوية والإسهام في حفظ النعمة وتدوير الفائض من الطعام بالإضافة إلى العينات المستخدمة من أثاث وأجهزة وغيرها.// انتهى //14:50ت م0122