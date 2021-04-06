الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الأوسط الدكتور محمد بن علي الناصر وعددا من قيادات الفرع.واطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن جهود وإنجازات فرع الهيئة في عام 2020م، وكذلك التعامل مع جائحة كورونا وآليات العمل للفرق التفتيشية والرقابية.// انتهى //14:54ت م0123