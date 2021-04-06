الدمام 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة على أهمية قيام الجهات الخدمية بمتابعة أعمالها والحرص على تنفيذها بجودة وإتقان، وضمان وصول الخدمة لكل مستفيد مواطن أو مقيم بيسر وسهولة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.وهنأ في بداية الاجتماع الحضور وأبناء المنطقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الذي لوحظ من خلاله مؤخرا ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين به .جاء ذلك خلال رئاسة سموه جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي (1442-1443هـ) لمجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن المجلس استعرض توصيات اللجان المختلفة، واعتمد القرارات التالية: تعميم نموذج الممشى الصحي الذي نفذته بلدية محافظة القطيف في الكورنيش على جميع مواقع الواجهات البحرية وفي الحدائق العامة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية، الكتابة لمعالي وزير الصحة لإنهاء تجهيز مستشفى الخبر الحكومي من أجل خدمة المواطنين، سرعة تنفيذ طريق (صفوى – العوامية - القطيف) وطريق (عنك - الجشّة) والتنسيق مع جميع الجهات الخدمية للعمل على إزالة العوائق وحث المواطنين على العمل على تسهيل مهام الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع؛ خدمة للصالح العام، التعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأمانة المنطقة الشرقية؛ لتحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري بمدينة الدمام، تطوير النقل العام في حاضرة الدمام وإعداد دراسة للتنمية الشاملة تشمل تأهيل المساكن المهملة والمهجورة.بالإضافة إلى إنشاء وحدة خدمات مساندة للتأهيل الشامل تابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة المستفيدين بمحافظة الخفجي، وإنشاء أسواق مركزية منظمة للدواجن والحمام وطيور الزينة في المنطقة تشمل جميع المحافظات تتضمن محلات ثابته وواسعة ومواقف سيارات وساحة للحراج مظلَّلَة للباعة والمربين، والسماح للمزارعين بفتح معارض ومنافذ بيع في مزارعهم لبيع منتجاتهم، وإنشاء سوق مركزي في محافظة الخبر للخضار واللحوم والأسماك على مستوى عالٍ من التنظيم والتصميم الحديث بما يواكب التطور ويكون واجهة للمحافظة، وأن يكون على أعلى درجات الالتزامات الصحية والبيئية والجمالية، وتشجيع التوسع في إبرام عقود تأجير مواقف للسيارات وسط المدن الرئيسية لما له من أهمية في إعادة هيكلة المواقف وإسهامها في رفع الاستثمار السكني وبرامج جودة الحياة، وتكليف هيئة تطوير المنطقة الشرقية بدراسة المواقع السياحية البحرية وتعزيز المشروعات السياحة فيها بما يعطي مساحة أكبر للمتنزهين وتحفيز للمستثمرين.// انتهى //14:59ت م0124