تبوك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة اليوم، أحد الحرفيين بالمنطقة المواطن سليمان العطوي الذي يعمل في حياكة الأقمشة الخاصة بتنجيد الأثاث.وقال سموه : " أنت مثال للمواطن الصالح وقدوة صالحة لغيرك وهذا هو العمل والكسب الشريف", مشيداً بالعمل الذي يقوم به، وحثه على تطوير مهاراته والاستمرار في عمله .ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات المهارية والتقنية والمهنية.بدوره أعرب العطوي عن شكره لسمو أمير المنطقة،على دعمه وتشجيعه، داعيا شباب وفتيات المنطقة إلى تعلِّم مثل هذه المهن وغيرها والاستفادة من الدعم الحكومي والبرامج التي تمنحها لأصحاب الحرف.// انتهى //15:01ت م0126