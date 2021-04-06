نجران 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم المرحلة الثالثة لأعمال دعم المهام الأمنية لدوريات الإمارة لمحافظة شرورة ومراكزها التي تضم 50 سيارة مجهزة و280 فرداً , لتكتمل بذلك أعمال دعم المهام الأمنية لتغطي مدينة نجران ومحافظات المنطقة كافة.ووجه سموه باستحداث وحدة مستقلة لإدارة دوريات شرورة ومراكزها.وثمن ما يقوم به أفراد الدوريات من جهود وأعمال لحفظ الأمن واستتبابه.كما رأس سمو أمير نجران بالإمارة اليوم , اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضور أعضاء اللجنة .// انتهى //