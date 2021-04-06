جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسواصلت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها أمس، جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية نتج عنها إغلاق 145 منشأة مخالفة.وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4173 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 229 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حثّ العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940".// انتهى //15:03ت م0129