الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسوقعت الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بجدة .وتتضمن المذكرة إدراج اللجنة في نظام الاستقطاعات وتخصيص المبالغ لصالح برنامج بناء أجيال، الذي يهتم بتدريب وتأهيل وتوظيف المفرج عنهم وأسرهم، وتخصيص مقاعد مجانية في الدورات التدريبية والتطويرية بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية.ومثل "السعودية للكهرباء" في توقيع المذكرة ، نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة بالنيابة سعد القحطاني ، فيما مثل " تراحم " المدير التنفيذي وليد الأحمدي .وأوضحت الشركة أن توقيع المذكرة يأتي ضمن برامج "السعودية للكهرباء" للمسؤولية الاجتماعية التي توليها اهتماماً كبيراً، واستمراراً لدعم الشركة للجمعيات الخيرية والجهات الاجتماعية لخدمة المجتمع.وتعنى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بجدة، بدعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم سلوكياً وأسرياً ومهارياً، لإعادة دمجهم في المجتمع وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات التنموية.يذكر أن نحو 50 جمعية خيرية استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي "السعودية للكهرباء" العام الماضي 2020، حيث بلغت المبالغ المستقطعة أكثر من 5,49 ملايين ريال.// انتهى //15:04ت م0130