الدمام 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسزرعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 400 شجرة معمرة في محافظة الخبر، تزامنًا مع فعاليات أسبوع البيئة، الذي يهدف إلى نشر الوعي في المجال البيئي والمحافظة على الأشجار والنباتات وكثافتها.وأوضحت الأمانة ، أن أسبوع البيئة والتفاعل معه، وإقامة المحاضرات عن بعد، يعكس الحرص على تعزيز ثقافة الوعي البيئي والتشجيع على الزراعة والاهتمام بها، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والاعتناء بها وفق أرقى المواصفات التي تعدّ مكاناً مثالياً تتكامل به عناصر البيئة الجميلة، من حيث النباتات والأشجار والزهور.// انتهى//15:08ت م0132