تبوك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه اليوم, قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء حباب بن شافي البقمي بمناسبة تعيينه.وهنأ سموه اللواء البقمي بمناسبة التعيين، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه, منوهاً سموه بما تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة كافة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية, مشيداً سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثًّا إياهم على استمرار العطاء والأداء المميز.من جهته أعرب اللواء البقمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال حرس الحدود في المنطقة.// انتهى //15:17ت م0135