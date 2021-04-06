بريدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , أعمال حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن".واستمع لشرحٍ عن الحملة وأهدافها من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد ، من خلال توعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري ، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.وأشاد سموه بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للموضوعات المهمة ، مشيراً إلى أن المملكة قامت على دين الله وتصحيح العقيدة كما نزلت على نبينا محمد صلَى الله عليه وسلم .من جانبه أشار الشيخ بن حميد إلى أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية ، من خلال مُختلف وسائل الإعلام ، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطُرقات والميادين والأسواق التجارية.وفي الختام تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من الشيخ بن حميد.حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.// انتهى //15:18ت م0136