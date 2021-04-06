الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسدشنت الجامعة السعودية الإلكترونية في مقر الطالبات بالرياض اليوم، المرحلة الأولى لمركز تقديم لقاحات كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات وذويهم، والطلاب والطالبات، فيما سيتم تدشين المرحلة الثانية لاحقًا والتي ستفتح أبوابها لتقديم اللقاحات للمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات.وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي أن افتتاح المركز يعد امتدادًا لدور الجامعة وسعيها مع الجهات المختلفة في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الفيروس. داعيةً منسوبي الجامعة وطلبتها إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم - بمشيئة الله - من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن التسجيل يكون من خلال الدخول على صفحة الخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة وحجز الموعد عبر صفحة المركز الطبي الجامعي، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.الجدير بالذكر أن أوقات العمل بالمركز من الأحد إلى الخميس، ولحجز موعد للقاح كورونا يمكن زيارة الرابط التالي: https://umc.seu.edu.sa/.// انتهى //16:20ت م0167