عام / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مكتبه اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونية.
وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات الفضاء، كما تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع وكالة الفضاء الأوروبية.
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16:21ت م
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