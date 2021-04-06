الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 ماستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مكتبه اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونية.وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجالات الفضاء، كما تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع وكالة الفضاء الأوروبية.// انتهى //16:21ت م0169