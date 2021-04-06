الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم كمية من التمور الفاخرة هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للشعب الماليزي بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين محمود قطان هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا الدكتور ذوالكفل محمد البكري، بحضور الملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالرحمن الربيعان.وبهذه المناسبة، أكد الوزير الماليزي عمق الروابط المحبة والأخوة بين البلدين، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما الدائم بأحوال المسلمين في العالم.جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب مراسم تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الذي أقيم في مبنى مؤسسة صندوق الحج بالعاصمة كوالالمبور , منوها بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور من تنظيم البرامج المتنوعة التي تخدم الشعب الماليزي كل عام ولاسيما توزيع التمور وبرنامج الإفطار في شهر رمضان المبارك .وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في 24 دولة حول العالم وفق البروتوكولات الصحية، وذلك ضمن مشاريع الخير والعطاء التي تقدمها المملكة للمسلمين في شهر رمضان المبارك، وتحظى بتقدير وإشادة من مختلف القيادات الإسلامية في تلك الدول الذين يؤكدون على الدور الإنساني لقيادة المملكة وحضورها الفاعل في جميع المناسبات الإسلامية مع أشقائها.// انتهى //16:24ت م0170