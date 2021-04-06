مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم , الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، يرافقه أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام.وهنأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.واستمع إلى شرح عن خطة رئاسة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك التي ينفذها أكثر من 4400 موظف وموظفة بالإضافة لتخصيص قرابة 5 آلاف عامل وعاملة، وتركز الخطة على تقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة لمنع تفشي فايروس كورونا.فيما أوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أنه سيتم وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي في المصليات بالإضافة إلى تعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، فيما سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز.// انتهى //16:29ت م0172