المنامة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسوصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار المنامة الدولي، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من منسوبي السفارة.// انتهى //16:29ت م0173