القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسعُقِدت اليوم أعمال الدورة الـ (9) لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين عبر تقنية الاتصال المرئي بالعاصمة الصينية بكين، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية) والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية.ورأس الجانب العربي في المؤتمر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، فيما رأس الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية قو شنغ زو.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في بيان لها اليوم بأن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز الاندماج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون، وتحقيق التنمية في الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار الصينية العربية، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني.وأوضح البيان أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري مع الدول العربية، حيث حقق التعاون الاقتصادي بين الجانبين 240 مليار دولار العام الماضي، لافتًا النظر إلى أن كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق يعدون أكبر شركاء تجارين من الدول العربية مع الصين.// انتهى //16:32ت م0175