حائل 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية البالغ عددهم 105 فائزين وفائزات، وذلك بهدف إثراء المحتوى الرقمي بمنتجات رقمية وإبراز دور الأسرة في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني.وتسلم سموه وثيقة نصية من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات في المراحل التعليمية في إدارة تعليم حائل الشؤون التعليمية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد " بنين - بنات " قدمتها لسموه الطالبة المتفوقة لين آل علي من الثانوية الثانية ، التي تعبرعن اعتزازهم وفخرهم وانتمائهم للوطن ، حيث جاءت هذه الوثيقة بناءً على طلب سموه أثناء رعايته حفل المتفوقين والمتفوقات بالمنطقة ليعبروا عن مشاعرهم الوطنية واكتسابهم القيم الايجابية والسلوكيات الحسنة أثناء مسيرتهم التعليمية وشكرهم لإدارة التعليم على جهودهم في التعليم عن بعد.وأكد سموه أن هذه المناسبة تعد المخزون الرئيسي لهذا الوطن ، منوهاً بتحقيق مثل هذه النتائج من المؤسسة التعليمية.حضر التكريم مدير تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد ، ومدير مركز التميز في إدارة تعليم حائل الدكتور طلال السلمان .// انتهى //16:33ت م0176