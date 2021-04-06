الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسشارك معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان في أعمال المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية، تحت عنوان "جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة"، والذي انطلقت فعالياته اليوم، يستضيفه الديوان العام للمحاسبة.وأشار معاليه إلى أهمية ضمان جودة الأداء وتحقيق الحوكمة والشفافية، موضحاً الدور الذي تؤديه المراجعة الداخلية بما يعكس قيم المنظمة، مبينًا تطور هذا النشاط من مجرد المراجعة على الأنشطة المالية والمحاسبية؛ إلى المراجعة على جوانب تتعلق ببيئة المنظمة وأنشطتها التشغيلية ومواردها البشرية والجوانب ذات العلاقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال خدمات التدقيق والمتابعة والاستشارات والتوصيات.وشدد على التطوير المستمر الذي يشهده نشاط المراجعة في المملكة العربية السعودية، وهو ما تبرزه قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بوحدات المراجعة الداخلية، وإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.وأكد معاليه أنه انطلاقاً من دور معهد الإدارة العامة كشريك ورائد في مجال التنمية الإدارية، واستشعاراً لأهمية تعزيز قدرات وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والعاملين فيها؛ فقد اتخذ المعهد خطوات عديدة لدعم نشاط المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية؛ حيث طور برنامجًا إعداديًا لإعادة تأهيل العاملين في إدارات المراجعة الداخلية، وأتاح الفرصة لموظفي القطاع الخاص للالتحاق بهذا البرنامج، وأعد المعهد دليلًا استرشاديًا لإجراءات عمل هذه الإدارات في الجهات الحكومية، وقام بإعداد دراسة لقياس جودة تلك الإدارات في الوزارات السعودية.// انتهى //16:35ت م0178