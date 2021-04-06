المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموه في الإمارة اليوم، بالأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل بن محمد خوجة، يُرافقه نائب الأمين العام للمدن الاقتصادية مازن بن زكي الصالح، والمدير العام للاتصال الحكومي بالهيئة بندر بن حمد السويل.وفي بداية اللقاء هنأ سموه، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، بمناسبة تعيينه مُتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.كما اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على آخر المستجدات في مدينة المعرفة والمُدن الاقتصادية بالمنطقة وسُبل تسريع وتيرة أعمال تطويرها، مُثمناً سموه جهود الهيئة في هذا المجال، والأهمية الاقتصادية التي ستُشكلها لخدمة المدينة المنورة وقطاع الأعمال فيها.// انتهى //16:36ت م0179