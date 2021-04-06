مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، غرفة عمليات أمن المسجد الحرام.واستمع إلى شرح من قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي عن دورة الغرفة في التسهيل على المصلين والمعتمرين والزوار ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين قاصدي المسجد الحرام.ورأس سموه اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومسؤولي الجهات ذات العلاقة، مستعرضًا سموه خطط الجهات الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية والرعاية لهم، بالإضافة إلى إدارة الحشود.وتضم غرفة العمليات أنظمة حديثة متواكبة مع المشاريع التوسعية للمسجد الحرام تسهم بتضافر الجهود الأمنية في تنفيذ الخطة داخل الغرفة عبر نقل صورة حية للعاملين بالميدان في قطاعاتهم بما يضمن سرعة التنسيق فيما بينها لتوفير جميع الخدمات الأمنية والإنسانية للمصلين والمعتمرين.// انتهى //16:37ت م0180