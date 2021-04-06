مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، المتقاعدين من منسوبي الإمارة للعام 1442هــ.وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للمتقاعدين نظير ما قدموه خلال سنوات عملهم في الإمارة سائلاً الله لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، وأناب سموه محافظي المنطقة لتكريم المتقاعدين في المحافظات.// انتهى //16:37ت م0181