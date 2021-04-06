بيروت 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.03%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 879.76 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 46 ألفا و781 سهماً، بقيمة 878 ألفاً و179 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 36 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و997 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و999 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:41ت م0208