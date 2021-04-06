إسلام آباد 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس‎قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن روسيا تعد بلداً مهماً في المنطقة، وأن باكستان حريصة على تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم تزامناً مع وصول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى باكستان في زيارة تستمر يومين.وأضاف قريشي أن العلاقات بين باكستان وروسيا ستدخل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت نمواً سريعاً خلال الفترة الأخيرة.وبيّن أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى باكستان ستعطي دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن إسلام آباد وموسكو حريصتان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والدفاع إلى جانب التنسيق حول القضايا الإقليمية.// انتهى //17:49ت م0209