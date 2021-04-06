واشنطن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس الكولومبي إيفان دوكي.وجرى خلال الاتصال مناقشة سبل تجديد التركيز على قضايا تشمل تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان، والتعافي الاقتصادي الإقليمي من الوباء.وأكد الجانبان على التزامهما المشترك باستعادة الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا وجهود كولومبيا لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بمواصلة التعاون الوثيق في الأمن والتنمية الريفية والتعاون في مكافحة المخدرات لدعم السلام في كولومبيا.// انتهى //17:50ت م0211