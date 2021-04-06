سكاكا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسبحث ‏وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان مع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي والوفد المرافق له اليوم، عدداً من الموضوعات التي تهم التعدين في المنطقة.وتمت مناقشة فرص الاستثمار التعديني، وزيادة مجمعات الأنشطة التعدينية بالمنطقة، وزيادة الرخص والتعجيل بإصدارها خاصة لمحاجر مواد البناء، وحجز مجمعات للصلصال والحجر الجيري والدولومايت، بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة على توظيف الطلب المحلي القوي على المعادن، وبما يحقق أهداف الوزارة في القطاع من خلال الاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة في المملكة.// انتهى //17:51ت م0212