عمّان 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 645449 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 561894 حالة شفاء بعد تسجيل 9130 حالة إضافية، كما سجلت 100 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7383 حالة.// انتهى //17:52ت م0214