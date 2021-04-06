أملج 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسرأس محافظ أملج نايف المريخي اليوم، اجتماعاً مع مديري الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجرى مناقشة مستجدات فيروس كورونا في المحافظة، للتوجيه للجهات المعنية بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواصلة الجهود للتصدي لفيروس كورونا، وبذل المزيد من الجهود لرفع وعي المجتمع بضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية واتخاذ الخطوة بتلقي التحصين ضد الفايروس.// انتهى //17:54ت م0216