الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعلنت شركة القدية للاستثمار ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن تعيين عبدالله بن ناصر الداود في منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.ويمتلك الداود خبرات ومعرفة واسعة في عدد من المجالات والمشاريع الكبرى ، وقاد خلالها برنامج تحول الشركة التي كانت تعمل في قطاع السفر والسياحة إلى شركة ترتكز أعمالها في قطاع التقنية.كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) - وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – حيث تسهم في مسيرة تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن الداود سيعمل تحت قيادة مجلس الإدارة بشكل مباشر وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب غاس، الأمر الذي سيسهم في تطوير مسيرة شركة القدية للاستثمار وتحقيق أهدافها.// انتهى //18:08ت م0217