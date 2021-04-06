عام / أمانة هيئة الأمن الصناعي ولجنة كود البناء السعودي يبحثان أوجه التعاون المشترك
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
عقدت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي , اجتماعًا مشتركا بحثا فيه أطر التعاون المشتركة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وكود البناء السعودي.
ويهدف الاجتماع لتعزيز تعليمات السلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت الحيوية على المستوى الوطني.
// انتهى //
18:11ت م
0220