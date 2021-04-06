الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس‎عقدت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي , اجتماعًا مشتركا بحثا فيه أطر التعاون المشتركة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وكود البناء السعودي.ويهدف الاجتماع لتعزيز تعليمات السلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت الحيوية على المستوى الوطني.// انتهى //18:11ت م0220