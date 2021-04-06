المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسيواصل ملتقى "التميز في التعليم والتعلم لذوي الإعاقة.. رؤية ومنظومة"، جلساته لليوم الثاني، الذي تنظمه جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بمشاركة عدد من التربويين والباحثين وأصحاب الخبرة والقطاعات ذات العلاقة بذوي الإعاقة.وبدأت الجلسة الأولى التي استعرضت أوراق العمل قيها على معرفة اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة، والتعرف بمدى توفر سهولة الاستخدام لذوي الإعاقة في بعض المواقع التعليمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال صعوبات التعليم، وتصميم اختبار البطاقات المصورة.كما قُدمت أوراق عمل عن اتجاهات أولياء الأمور تجاه استخدام التكنولوجيا والأجهزة المحمولة مع أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة ، وفاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة.وفي الجلسة الثالثة تناولت أوراق العمل فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز في تعليم قراءة القرآن الكريم للتلاميذ الصم ، وأثر استخدم طريقة التعليم المتنقل في دمج الطلاب ضعاف السمع في المجتمع التعليمي ، ودور الممارسات التأملية في تطوير أداء معلمي التربية الخاصة"، وإستراتيجية اتحاد القوالب اللغوية والنظام الصوتي في تعليم ذوي الإعاقة، وتوظيف التقنيات المساندة لتأخير التغذية السمعية المرتدة داخل برامج علاج التلعثم .// انتهى //18:12ت م0221