اقتصادي / صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
واشنطن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.
كما توقّع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1% ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7%.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.
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19:16ت م
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