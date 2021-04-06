القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعربت مصر عن تعازيها ومواساتها لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية وذوي ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار "سيروجا" الذي ضرب البلدين، وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والجرحى وخلف أضرارًا مادية جسيمة.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تضامنها ووقوفها مع حكومتي إندونيسيا وتيمور الشرقية وشعبيهما في هذا المصاب الأليم، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين كافة.// انتهى //19:19ت م0239