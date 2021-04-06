الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسوثق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات خلال العام المنصرم 2020م، " 1137 "وثيقة ، حيث فهرست وأرشفت في نظام الأرشفة الإلكتروني، ووضع الباركود عليها من قبل الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز .جاء ذلك في التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لعام 2020 ـ 1442 هـ ، حيث فهرس " 1137 " وصنف " 327 " ودقق " 1390" وأدخل 3411 " ومسح " 8023 " وثيقة .وأوضح التقرير أن المركز أجرى " 37 " تحديثاً منها " 9 " ترميزات للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، و" 28 " ترميزا للأجهزة الحكومية، كما بلغ عدد التحديثات على البوابة الإلكترونية " 17 " تحديثاً ، فيما بلغ عدد التزويد بالوثائق " 223 " طلباً .// انتهى //19:28ت م0240