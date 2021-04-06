جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، أول برنامج تدريب مهني لنفخ الزجاج العلمي، مما يؤكد امتلاكها بنية تحتية متميزة، تؤهلها لنقل هذه المهارات إلى الجيل الجديد في المملكة.وأنجزت الجامعة ضمن البرنامج صفوفاً من الأواني الزجاجية العلمية، كأنابيب الاختبار والأكواب والأسطوانات والقوارير التي يحتاج إليها العلماء للقيام بالتجارب والأبحاث المختلفة في المجالات البيولوجية والكيميائية والهندسية والطبية والصيدلانية عبر مختبراتها ومرافق أبحاثها المتميزة.وأكدت الجامعة أن توطين مهارة نفخ الزجاج العلمي في المملكة وجعلها مستدامة تهدف إلى تخريج مهنيين متميزين عالمياً، يجعل من "كاوست" مركزاً رائداً للاستشارات المتخصصة في مهارة نفخ الزجاج، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على إشراك المتدربين في التعليم اليومي والتدريب الفردي، بجانب تقديم تجربة العمل الميداني في ورشة نفخ الزجاج لتصنيع وإصلاح أدوات علمية ومخبرية مخصصة لباحثي الجامعة وشركائها الصناعيين.وبينت الجامعة أن خريجي البرنامج سيحصلون على فرص عمل واعدة، مما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توطين صناعة الأواني الزجاجية العلمية المتخصصة لتكون المملكة في مقدمة الدول التي تدّرب وتدّرس هذا النوع من الفنون العلمية.// انتهى //19:44ت م0244