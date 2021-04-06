الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستنظم الجمعية السعودية للجودة بالرياض غدا ملتقى افتراضياً بمناسبة يوم الصحة العالمي تحت عنوان " الجودة الصحية ".وأوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن سعد العوني، أن الجمعية ستقدم خلال الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية وورش العمل بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال الصحي بالمملكة .وأبان أن الملتقى يهدف إلى تفعيل دور الجمعية ومساهمتها بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها بالمجتمع وفقا لمهام الجمعية.// انتهى //19:45ت م0246