الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأصدر مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" تقرير (اعتماد) الذي يعكس جهود منصة اعتماد نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع الإجراءات والخدمات المالية للمستفيدين من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، وكذلك إتاحة كافة البيانات وأدوات التحليل المناسبة.ويتضمن التقرير استعراضاً لأبرز الأرقام والإنجازات المتحققة عبر المنصة خلال العام 2020م في مجالات الميزانية والمنافسات والمشتريات الحكومية والعقود والمدفوعات وحقوق الموظفين والتحصيل والإيرادات ومنتجات القاع المالي والمصرفي، كما يتناول باستفاضة التوجهات المستقبلية للمنصة من حيث المنتجات والممثلة في مزاد اعتماد والضمان البنكي وتمويل سلاسل الإمدادات وبيانات اعتماد.ويشير التقرير إلى الجوائز التي حصدتها المنصة خلال العام 2020م من حيث اختيارها ضمن قائمة المرشحين في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، وكذلك الحصول على جائزة أفضل حلول تقنية مقدمة للخدمة الحكومية ضمن ملتقى (بيبان الرياض)، بالإضافة إلى منح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" وزارة المالية شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية، لتكون أول وزارة حكومية تحصل عليها.الجدير بالذكر أن تقرير (اعتماد) يأتي ضمن سلسة من التقارير التي يصدرها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" في إطار اهتمامه في الإثراء المعرفي من خلال عدد من الأنشطة والتقارير في المجالين المالي والاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز التواصل ونشر التوعية المالية الموثوقة.وللاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://cfkc.gov.sa/knowledgelibrary/Reportlib/Etimad.pdf.// انتهى //19:46ت م0247