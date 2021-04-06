أبها 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسانطلق اليوم الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطلابي -عن بعد- بجامعة بيشة، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات وممثلي الطلاب والطالبات من مختلف الكليات.وأشار رئيس الجامعة إلى إطلاق أعمال المجلس الطلابي وأن أبرز مهامه توثيق التواصل الفعال وروح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وأصحاب القرار بالجامعة، وتفعيل مشاركة الطلبة في اقتراح وتقييم البرامج والأنشطة والإجراءات، وتنمية روح القيادة لديهم وإشراكهم في صناعة القرارات وتحمل المسؤولية.وأضاف الدكتور صفحي أن المجلس سيقوم بكامل دوره حيال متابعة ومعالجة كل ما يتم طرحه ومناقشته من عقبات وملاحظات قد تواجه الطلبة، وسيعمل على تلقي المقترحات وفرص التحسين من أجل دراستها مع الجهات المعنية والوصول إلى التوصيات اللازمة والقرارات المناسبة بشأنها.// انتهى //19:47ت م0248