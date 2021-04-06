جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأبرم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم عقد مشروع إعداد مخطط التصور الإرشادي للمناطق العشوائية لأراضي الوقف مع أحد المكاتب الوطنية للاستشارات الهندسية.ويهدف توقيع العقد إلى ضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان، ويعزز جهود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.//انتهى//19:48ت م0249