إسلام آباد 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسلقي عنصر إرهابي مصرعه وتم اعتقال أربعة آخرين من عناصر منظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلوشستان أن وحدة من قوات الأمن داهمت وكراً للإرهابيين في منطقة "سِبّي"، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، ونجحت قوات الأمن في القضاء على أحد الإرهابيين واعتقال أربعة آخرين.وبيّن أن الإرهابي الذي قُتل كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ هجوم بتفجير عبوة ناسفة في إقليم بلوشستان قبل فترة أدى إلى مقتل امرأة وفتاتين.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة ومادة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.// انتهى //19:58ت م0251