الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساختتمت وزارة السياحة حملتها التوعوية للمحافظة على نظافة المواقع السياحية في منطقة الرياض بمشاركة 100 متطوع من المؤسسات الأهلية والحكومية عملوا خلال يومين بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض وبرنامج جودة الحياة.وحمل عنوان الحملة شعار (لتبقى نظيفة) بهدف المساهمة في توعية الزوار بأهمية المحافظة على المواقع السياحية في العاصمة الرياض.وركزت الحملة على عدد من المبادرات المعززة من الناحية التوعوية للمجتمع بأهمية النظافة صحياً وبيئياً والحفاظ على المواقع الطبيعية ومقوماتها البيئية، إلى جانب تعزيز النظرة المجتمعية للوصول إلى شعور المسؤولية والمواطنة لدى الأفراد، إضافة إلى تفعيل منصة العمل التطوعي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتأتي الحملة ضمن إستراتيجية الوزارة لضمان استدامة المواقع السياحية والتراثية في المملكة والترويج لها مع الأخذ بالاعتبار تطبيق بنود لائحة الذوق العام فيما يخص الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والتوعية بالعقوبات والغرامات التي يتم فرضها على المتهاونين في نظافة المواقع السياحية.وكانت وزارة السياحة قد نظمت الحملة التوعوية الأولى في منطقة عسير.// انتهى //19:58ت م0252