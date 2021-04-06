ثقافي / الفهرس العربي ينظم ندوة " تعلم الفلسفة " عن بعد
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
نظم الفهرس العربي الموحد مساء اليوم عن بعد ، ندوة بعنوان " تعلم الفلسفة "، تحدث فيها الدكتور سعد البازعي ، الأستاذ غير المتفرغ لآداب اللغة الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة الملك سعود، وأدارها مدير مركز الفهرس العربي الموحد الدكتور صالح المسند الذي عرف بالمحاضر للحاضرين .
واستعرض الدكتور سعد البازعي تعاريف الفلسفة في المباحث العلمية، ومدلول الفلسفة العريض في مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
واشتملت محاور الندوة على تعريف الفلسفة، وأهميتها والتفلسف والمقصود بتعليم الفلسفة، و تاريخها والتيارات الفلسفة، ومنظوماتها، والأفكار والتفكير الناقد أو النقدي في هذا المجال .
وأكد المحاضر أن الفلسفة ظاهرة إنسانية وأسلوب حياة في الكثير من الثقافات، مستعرضاً مفاهيم الفلسفة لدى شعوب العالم .
// انتهى //
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