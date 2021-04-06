الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسنظم الفهرس العربي الموحد مساء اليوم عن بعد ، ندوة بعنوان " تعلم الفلسفة "، تحدث فيها الدكتور سعد البازعي ، الأستاذ غير المتفرغ لآداب اللغة الإنجليزية والأدب المقارن بجامعة الملك سعود، وأدارها مدير مركز الفهرس العربي الموحد الدكتور صالح المسند الذي عرف بالمحاضر للحاضرين .واستعرض الدكتور سعد البازعي تعاريف الفلسفة في المباحث العلمية، ومدلول الفلسفة العريض في مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.واشتملت محاور الندوة على تعريف الفلسفة، وأهميتها والتفلسف والمقصود بتعليم الفلسفة، و تاريخها والتيارات الفلسفة، ومنظوماتها، والأفكار والتفكير الناقد أو النقدي في هذا المجال .وأكد المحاضر أن الفلسفة ظاهرة إنسانية وأسلوب حياة في الكثير من الثقافات، مستعرضاً مفاهيم الفلسفة لدى شعوب العالم .// انتهى //20:02ت م0253