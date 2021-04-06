الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان فريق أحد بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى)، بعد فوزه اليوم على العدالة بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وافتتح اللاعب مشاري العوفي النتيجة لأحد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يحسم زميله مؤيد جعفر الأمور بهدف ثانٍ في الدقيقة 84.وكان الفريقان حسما في وقت سابق صعودهما إلى الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا للموسم المقبل 2021-2022، حيث يتأهل طرفا نهائي بطولة أندية المملكة للبراعم إلى الدوري الممتاز.// انتهى //20:45ت م0256