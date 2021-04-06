الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم, مناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ووقف المدير الفني عبدالوهاب الحربي من خلال المناورة التي أقيمت على ملعب نادي النهضة، على المستويات الفنية للاعبين في ختام المعسكر الإعدادي بالدمام.ويعدّ هذا المعسكر، الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تلتها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.من جهته أشاد مدير المنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالله الواكد بالانضباطية التي ظهر بها لاعبو "الأخضر" خلال فترة المعسكر الإعدادي الأول، مثنيًا على الروح العالية لدى اللاعبين وحرصهم الكبير على تقديم كل ما لديهم خلال أولى المعسكرات.وقدّم عبدالله الواكد شكره وتقديره لإدارة نادي النهضة على تعاونهم غير المستغرب في توفير ملعب النادي وكافة الاحتياجات للأخضر خلال المعسكر، وتذليل كافة المعوقات أثناء الحصص التدريبية.// انتهى //21:07ت م0258