اجتماعي / مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تدشّن برنامج "سلال العنود الرمضانية"
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
دشّنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم ، برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (5000) سلة غذائية تم تجهيزها وسيتم توزيعها وإيصالها بالتنسيق مع (51) جمعية في مختلف مناطق المملكة .
ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، و يضاف إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.
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21:12ت م
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