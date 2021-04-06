الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسدشّنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم ، برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (5000) سلة غذائية تم تجهيزها وسيتم توزيعها وإيصالها بالتنسيق مع (51) جمعية في مختلف مناطق المملكة .ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، و يضاف إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.//انتهى//21:12ت م0259