أبوجا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسفرّ أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية "إيمو" جنوب شرق نيجيريا، إثر هجوم شنّه مسلّحون في أضخم هجوم يستهدف سجناً في تاريخ نيجيريا الحديث.وقال المتحدث باسم مصلحة السجون في نيجيريا فرنسيس إينوبور في بيان إنّ "سجن أويري تعرض للهجوم من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجيناً".وفرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة على إثر الهجوم حظر تجوّل ليلي، كما أدان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم، واصفاً منفّذيه بأنّهم "إرهابيون" و"فوضويون".// انتهى//21:25ت م0263